Подмосковье 06 марта 2024, 09:48 Победителей фестиваля талантов наградили во Дворце молодежи в Подольске Медиасток.рф

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Фестиваль «Эстафета талантов» завершился в Подольске. Выступления проходили на разных площадках города — в учреждениях культуры. Итоги подвели на сцене во Дворце молодежи.

Специальная комиссия отбирала победителей в каждой номинации по строгим критериям. Главный эксперт отдела комитета по делам молодежи администрации городского округа Подольск Ольга Гущина отметила, что фестиваль помогает молодежи развивать и проявлять свои таланты.

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«Отрадно видеть, что ныне подрастающая молодежь — очень талантливая, горящая, проявляет неподдельный интерес к конкурсам и участвует», — сказал солист Подольской филармонии, член жюри фестиваля «Эстафета талантов» Николай Агафонов.

На фестивале также наградили педагогов, подготовивших участников. Уже не первый год наибольшее число дипломантов и победителей в этом фестивале у Ольги Пивницкой. Она — профессиональный педагог по вокалу, выпускница Московской консерватории. Сейчас она занимается эстрадно-джазовым вокалом и его современными техниками. Ее воспитанник Николай Быковский — лауреат Гран-при фестиваля.

Вскоре в округе пройдет новый конкурс — «Студенческая весна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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