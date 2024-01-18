Подмосковье 18 января 2024, 12:57 Победителей фестиваля креативных елок определили в Можайске Яна Шаливская

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Итоги фестиваля креативных елок подвели в Можайске. Победителей определили путе народного голосования — оно проходило в официальных аккаунтах главы и администрации округа в социальных сетях.

Победу в номинации «Лучшая социальная елка» одержала инсталляция коллектива школы «Лидер» деревни Горки. Она набрала 167 голосов. В номинации «Лучшая корпоративная елка» победили сотрудники 61 пожарно-спасательной части МЧС России. За их творческую работу проголосовало 137 человек.

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«Чем больше людей принимает участие, тем больше идей появляется. В этот раз на создание креативной ёлки ушло две недели. Использовали всё, что есть на складе. В этом году главной изюминкой стал мотоцикл Иж. На него мы посадили Деда Мороза в пожарной форме», — отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Можайскому округу Вячеслав Завьялов.

Напомним, фестиваль креативных елок проходит в Можайском округе уже в третий раз. В этом году к участию представили 54 инсталляции.

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