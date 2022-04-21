Победителей детско-юношеского футбольного первенства наградили в Мособлдуме

Встреча председателя думы Игоря Брынцалова и команды юных футболистов из Лотошино, которая заняла первое место на детско-юношеском Первенстве России «Территория футбола» прошла в Московской областной думе.

В мероприятии участвовали депутат госдумы от округа Московской области Сергей Колунов, глава городского округа Лотошино Екатерина Долгасова и представители муниципалитета.

Соревнования юных футболистов проходили в Сочи. В них участвовало около 100 команд со всей страны. По мнению тренера лотошинской команды Кирилла Камынина, воспитанники детско-юношеской спортивной школы стали участниками и победителями столь масштабных состязаний заслуженно. За плечами ребят победы в соревнованиях в Дмитрове, Старице, Западной Двине, Шаховской и других городах. Подмосковные футболисты стали абсолютными чемпионами по итогам четырех матчей и финальной игры.

Игорь Брынцалов и Сергей Колунов поздравили ребят, вручили в подарок телефоны и сувениры от Мособлдумы.

«Это убедительная победа, одержанная в упорной и честной борьбе. Вы показали красивый, зрелищный футбол, высокое мастерство, волю и характер. Каждый из вас, дорогие ребята, сумел продемонстрировать свои лучшие качества. Но вы играли не сами за себя, а за команду, которая стала единым целым. И вы отстояли спортивную честь Подмосковья», — отметил Игорь Брынцалов.

Слова благодарности также прозвучали в адрес родителей и друзей спортсменов, которые поддерживали их. И, конечно, отметили большую заслугу в этой победе наставника спортсменов Кирилла Камынина. Тренера от Московской областной Думы за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Московской области Игорь Брынцалов наградил Почетной грамотой. Ему также было вручено Благодарственное письмо от депутата Госдумы Федерального собрания РФ Сергея Колунова и памятный подарок.

«Продолжайте активно заниматься футболом. Это один из самых красивых видов спорта. Мы все гордимся вами и хотим, чтобы из вас выросли выдающиеся мастера футбола, которые прославят не только Московскую область, но и всю страну», — подчеркнул Игорь Брынцалов и пожелал футболистам крепкого здоровья, успехов в учебе и больших футбольных побед.

Спикер Мособлдумы считает, что в Московской области развитию спортивной инфраструктуры уделяется большое внимание.

«Так, на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта в этом году запланировано выделение 6,3 млрд. рублей в рамках программы „Строительство объектов социальной инфраструктуры“. На сегодняшний день 47,6% жителей Подмосковья занимаются спортом, это более 3,3 миллионов человек. Самым популярным видом спорта в регионе является футбол. Им на постоянной основе занимаются 161,4 тысяч человек», — сказал Игорь Брынцалов.

Сергей Колунов поздравил ребят и также поделился своими впечатлениями и эмоциями: «Особое восхищение вызывает то, что наши подмосковные мальчишки — это обычная дворовая команда. Но благодаря силе духа, желанию играть, их навыкам, — они смогли победить. Поздравляю и желаю дальнейших побед! Со своей стороны — я готов вас поддерживать и помогать».