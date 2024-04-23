Подмосковье 23 апреля 2024, 16:50 Победителей чемпионата профмастерства наградили в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Торжественное награждение участников регионального этапа чемпионата «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий прошло в школе «Лидер» городского округа Химки. Участники из разных городов Подмосковья соревновались в 12 технических компетенциях.

Победителей поздравила муниципальный депутат Юлия Мамай.

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«Такие чемпионаты позволяют определить свою будущую профессию. Хочу поздравить ребят с высокими достижениями, пожелать им удачи на выбранном пути и, конечно, не останавливаться на достигнутом», — сказала она.

Чемпионаты профмастерства призваны повысить значимость профессий в глазах подрастающего поколения, развить мотивацию и профессиональные навыки.

«Данное мероприятие — это уникальная возможность реализоваться в различных компетенциях. Всех поздравляю и желаю творческих успехов, достижения запланированных целей, и надеюсь, что в следующем году встретимся снова» — поделилась главный эксперт по разработке и реализации виртуальных миров и технологии информационного моделирования BIM Ольга Киселева.

Победители регионального этапа чемпионата высоких технологий этим летом будут бороться за победу на национальном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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