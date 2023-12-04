Подмосковье 04 декабря 2023, 18:53 Победителей чемпионата «Абилимпикс» наградили в Подмосковье Министерство образования МО

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Торжественная церемония награждения победителей чемпионата «Абилимпикс» состоялась в Хотьковском Культурном центре «Елизавета Мамонтова» Сергиево-Посадского городского округа. Соревнования проводились среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году 27 участников из Подмосковья стали победителями чемпионата. Среди них шестеро завоевали золотые медали, 11 человек получили серебряные и 10 участников бронзовые медали.

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Победителям вручили сертификаты на получение премии. Участники, занявшие первые места, получили по 150 тысяч рублей, а серебряных и бронзовых призеров наградили по 120 и 93 тысячи рублей соответственно. Наставники победителей также получили денежные поощрения за их профессиональную работу и поддержку.

Отметим, что в 2023 году Московская область заняла третье место в рейтинге регионов России по количеству медалей, завоеванных на чемпионате «Абилимпикс». Соревнования наглядно демонстрируют, что люди с ограниченными возможностями могут достичь высоких результатов, несмотря на все трудности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. Отдельное внимание уделяется семьям, которые воспитывают детей со сложными диагнозами.

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