Подмосковье 13 декабря 2023, 17:07 Победителей архитектурного конкурса «Лучшие проекты социальной инфраструктуры» назвали в Подмосковье мособлархитектура

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Завершился архитектурный конкурс «Лучшие проекты социальной инфраструктуры 2023». В этом году жюри рассмотрели более 100 заявок от специалистов из разных городов России.

Сразу 11 проектов Подмосковья стали обладателями дипломов Ассоциации проектировщиков Московской области: из них пять дипломов — первой степени, четыре диплома — второй степени и две награды — третьей степени.

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«Финалистами архитектурного конкурса стали 11 проектов Подмосковья, и это очень значимое событие. Благодаря Ассоциации проектировщиков Московской области был проведен серьезный масштабный конкурс, участниками которого стали архитектурные бюро, представившие проекты из разных регионов России», — прокомментировала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

По ее словам, социальным объектам в регионе уделяют особенное внимание. Это значит, что успешные конкурсные работы могут стать удачными примерами для реализации.

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