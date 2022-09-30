Победителей Акселератора проектов молодежи с инвалидностью определили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 19:35 Поделиться Telegram

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Viber Победителей Акселератора проектов молодежи с инвалидностью определили в Подмосковье

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Акселератор проектов молодежи с ограниченными возможностями здоровья — это адаптированный для таких людей обучающий онлайн-ресурс, на котором можно почерпнуть информацию о предпринимательстве и проектном управлении. Больше 40 человек, в том числе наставники и медиаторы, помогли ребятам реализовать их идеи, поверить в собственные силы. На участие за последнее время подали 350 заявок от жителей Подмосковья. По итогам конкурса выяснилось, кто вошел в число 12 победителей и 17 призеров.

В 2022 году именно Московскую область решили выбрать пилотным регионом для того, чтобы там стартовал проект. Его реализуют по поручению президента России при поддержке правительства Подмосковья. Участниками проекта стали ребята, которым сейчас от 14 до 24 лет, у которых есть ОВЗ и инвалидность. С ними постоянно работали психологи, переводчики русского жестового языка, многочисленные эксперты и наставники. Обучение проводилось на протяжении четырех месяцев, после чего участники активно готовились к защите своих проектов в рамках презентационной сессии.

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«Огромную роль на развитие проекта оказала не только активность участников, но и добросовестный труд и проявленное неравнодушие нашей большой команды. Все это отразилось на показателях проекта: за 5 месяцев Акселератора было проведено более 220 обучающих встреч в группах с экспертами и медиаторами. Более 200 участников прошли полный курс обучения на платформе, и по итогу было подготовлено целых 110 бизнес-проектов участников. Мы гордимся результатом и надеемся на дальнейшее профессиональное развитие наших участников», — отметила руководитель проекта Диана Цыганкова.

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Сложная задача, которую ставили перед собой организаторы Акселератора — это возможность предоставить молодежи с ОВЗ новые способности и навыки, чтобы расширить их потенциал в качестве предпринимателей. Участникам предоставляют возможность пройти целый цикл образовательных онлайн-программ и принять участие в презентационной сессии проектов.

Среди победителей оказался и Алексей Ковтун из Клина. Он собирается запустить собственное производство и заняться изготовлением дизайнерских изделий из дерева. В том числе, ламп, аксессуаров, элементов интерьера. Он собирается производить все своими руками, в мастерской, в которой есть все необходимое оборудование и приборы.

«Все люди равны в своих правах с рождения. Если человек родился с какими-то проблемами — это не недостаток, это особенность, это другой взгляд на мир и больше возможностей, я испытал на себе эти трудности и всегда готов помогать таким же людям, как и я», — добавил еще один победитель проекта Роман Суховий из Люберец.

Роман тоже нашел собственное хобби. Он занимается изготовлением уникальных обложек для книг. Он говорит, что занятие таким ремеслом помогает ему погрузиться в древнее время, когда все книги были сделаны просто вручную. Роме сейчас только 16 лет, но ему уже поступают его первые заказы. Он рассказал, что чаще всего выполняет интересные и необычные блокноты.

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