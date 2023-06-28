Подмосковье 28 июня 2023, 16:23 Победитель проекта «Песни» Олег Терновой выступит на Дне молодежи в Мытищах

Читать 360tv в

День молодежи отпразднуют в Мытищах. Подарком для жителей станет концерт победителя проекта «Песни» на ТНТ Олега Тернового.

Праздник пройдет на площади перед дворцом культуры «Яуза» 30 июня в 18:00. Жители города и гости смогут услышать динамичную кавер-группу MOSCOW HOOK и коллектив TRUBACHI SHOW, а также исполнителя TERNOVOY.

Реклама

Директор молодежного центра «Импульс» Сергей Мельников рассказал, что также будут работать интерактивные зоны, в которых у каждого будет возможность проявить себя в мастер-классах. Посетителей ожидает молодежный ЗАГС. Там любой желающий сможет зарегистрировать брак, но вместо сертификата организаторы предлагают сделать временное тату, напоминающее о празднике.

Будет работать фотозона «Следуй за мечтой. Выпускник-2023». Она посвящена медалистам и ребятам, которые выпускаются в этом году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».