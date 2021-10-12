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    12 октября 2021, 00:52

    Победитель премии «Мы рядом ради перемен» Егор Балев: «Хотим развивать Подмосковье»

    Тиктокер из Подмосковья Егор Балев стал победителем премии «Мы рядом ради перемен»

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Одним из победителей премии губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен» стал блогер из Наро-Фоминска Егор Балев. Егор, больше известный под псевдонимом Гоша, является автором первого верифицированного блога на тему волонтерства в TikTok.

    Победитель премии «Мы рядом ради перемен» Егор Балев: «Хотим развивать Подмосковье» | Изображение 1

    Гоша является активистом движения «Волонтеры Подмосковья». Он вместе со своими единомышленниками помогает жителям, которые требуют особого внимания — ветеранам, многодетным семьям, инвалидам и пожилым людям.

    Победитель премии «Мы рядом ради перемен» Егор Балев: «Хотим развивать Подмосковье» | Изображение 2

    Вместе с другими волонтерами он плотно включился в работу во время первой волны COVID-19 весной 2020 года. Именно тогда и возникла идея создания блога о волонтерстве.

    «Первая волна застала меня врасплох, я был со сломанной ногой, но все рано продолжал работать. Я и все мои ребята, волонтеры, понимали важность помощи в тот очень непростой период. Именно тогда я начал вести деятельность в медиа, привлекал внимание к проблеме и к тому, как можно помочь в ее решении. Мы захватили все рекомендации, нас начинали смотреть все больше и больше людей», — рассказывает волонтер и блогер Егор Балев.

    Победитель премии «Мы рядом ради перемен» Егор Балев: «Хотим развивать Подмосковье» | Изображение 3

    Сейчас Гоша продолжает привлекать внимание общественности к волонтерству на просторах соцсетей, популяризирует и развивает добровольчество среди молодежи Московской области. Недавно Гоша и подмосковные художники из студии «ArtGame» создали масштабный арт-объект в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа — яркое граффити на стене пятиэтажного жилого дома, которое теперь украшает район и радует местных жителей.

    Мы беремся за все, все стараемся реализовать и красиво показать. Это важно для меня, я этим живу. Мы с другими волонтерами хотим развивать Подмосковье. Я здесь родился и вырос. И, конечно, я хочу видеть его процветающим, чтобы все жители области были счастливы и чувствовали себя комфортно. Это наша общая задача

    Егор Балевволонтер, блогер, победитель премии «Мы рядом ради перемен»
    Победитель премии «Мы рядом ради перемен» Егор Балев: «Хотим развивать Подмосковье» | Изображение 4

    В TikTok за Егором следят свыше 200 тысяч подписчиков. Этим летом Гоша принял участие в крупнейшем фестивале для творческой молодежи России «Таврида.Арт». В рамках работы стенда Московской области он провел несколько мастер-классов по созданию медиа-контента, научил ребят основам съемки видероликов и поделился своим опытом волонтерства.

    Победитель премии «Мы рядом ради перемен» Егор Балев: «Хотим развивать Подмосковье» | Изображение 5

    Победителей премии «Мы рядом ради перемен» наградили вечером 11 октября. Церемонию провели ведущая, певица Ольга Бузова и актер, юморист Азамат Мусагалиев.