Победитель премии «Мы рядом ради перемен» Егор Балев: «Хотим развивать Подмосковье»

Одним из победителей премии губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен» стал блогер из Наро-Фоминска Егор Балев. Егор, больше известный под псевдонимом Гоша, является автором первого верифицированного блога на тему волонтерства в TikTok.

Гоша является активистом движения «Волонтеры Подмосковья». Он вместе со своими единомышленниками помогает жителям, которые требуют особого внимания — ветеранам, многодетным семьям, инвалидам и пожилым людям.

Вместе с другими волонтерами он плотно включился в работу во время первой волны COVID-19 весной 2020 года. Именно тогда и возникла идея создания блога о волонтерстве.

«Первая волна застала меня врасплох, я был со сломанной ногой, но все рано продолжал работать. Я и все мои ребята, волонтеры, понимали важность помощи в тот очень непростой период. Именно тогда я начал вести деятельность в медиа, привлекал внимание к проблеме и к тому, как можно помочь в ее решении. Мы захватили все рекомендации, нас начинали смотреть все больше и больше людей», — рассказывает волонтер и блогер Егор Балев.

Сейчас Гоша продолжает привлекать внимание общественности к волонтерству на просторах соцсетей, популяризирует и развивает добровольчество среди молодежи Московской области. Недавно Гоша и подмосковные художники из студии «ArtGame» создали масштабный арт-объект в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа — яркое граффити на стене пятиэтажного жилого дома, которое теперь украшает район и радует местных жителей.

Мы беремся за все, все стараемся реализовать и красиво показать. Это важно для меня, я этим живу. Мы с другими волонтерами хотим развивать Подмосковье. Я здесь родился и вырос. И, конечно, я хочу видеть его процветающим, чтобы все жители области были счастливы и чувствовали себя комфортно. Это наша общая задача Егор Балев волонтер, блогер, победитель премии «Мы рядом ради перемен»

В TikTok за Егором следят свыше 200 тысяч подписчиков. Этим летом Гоша принял участие в крупнейшем фестивале для творческой молодежи России «Таврида.Арт». В рамках работы стенда Московской области он провел несколько мастер-классов по созданию медиа-контента, научил ребят основам съемки видероликов и поделился своим опытом волонтерства.

Победителей премии «Мы рядом ради перемен» наградили вечером 11 октября. Церемонию провели ведущая, певица Ольга Бузова и актер, юморист Азамат Мусагалиев.