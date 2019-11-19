Победить сибирскую язву. Ученые из Пущина разработали уникальный антибиотик

Ученые из Пущина разработали уникальный препарат. Антибиотик способен лечить сибирскую язву и заживлять любые открытые раны.

«Лизоамидаза» — препарат, который в 90-х наделал много шума: практически мгновенно лечил трофические язвы, заживлял любые открытые раны. Сейчас этого антибиотика на рынке нет, и в Пущине ученые работают над созданием более совершенного препарата. Если все получится, то новый антибиотик будет лечить даже сибирскую язву.

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«Лизоамидаза» имела хорошую репутацию, но не пошла. Да и другие лекарства, пришедшие ей на смену, тоже устаревают, ведь бактерии моментально мутируют, приспосабливаются к антибиотикам. Новая формула, над которой работают пущинские ученые, должна совершить прорыв в фармакологии. Это — препарат широкого действия. Лекарство сможет лечить сибирскую язву, сепсис, заживлять любые открытые раны.

«Это порошок, который растворяют буфером, синтезируют, перемешивают. И, либо делают повязку, либо наносят так, и какое-то время выдерживают», — рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории клеточной поверхности микроорганизмов ИБФМ РАН Наталья Васильева.

Источник фото: телеканал «360»

Лекарство разработали в Институте биохимии и физиологии микроорганизмов. В 60-х годах прошлого века Георгий Скрябин начал искать вещества, которые смогут разрушать стенки болезнетворных микробов. Искали в природе: как грибок пенициллин когда-то спас человечество от легочных воспалений, так и убийц для бактерий сначала искали среди других бактерий. Отобрали 500 штаммов — из воды, почвы, воздуха — и в итоге нашли единственный и самый эффективный. Эта бактерия смогла уничтожить огромный набор других болезнетворных бактерий, а заодно и грибки.

«Обычно такого рода агенты действуют на узкую группу микроорганизмов, которая вызывает болезни, а в данном случае это были и бактерии, и грибы, и дрожжи. Стало понятно, что ответственны за набор этих действий ферменты», — отметил директор Института биохимии и физиологии микроорганизмов ИБФМ РАН Алексей Леонтьевский.

Источник фото: телеканал «360»

По словам ученых, препарат ускоряет заживление любых гнойных ран, язв и нарывов. А еще, в отличие от большинства антибиотиков, он не вызывает побочных эффектов. В Пущине сейчас испытывают улучшенную, жидкую формулу «Лизоамидазы». Это лекарство будут вводить внутримышечно — только так можно убить сепсис или ту же сибирскую язву. Испытания на зараженных мышах провели успешно.

Возможности у препарата очень большие. Его можно будет использовать не только в гнойной хирургии, но и в косметологии, стоматологии и гинекологии. Цена, по словам ученых, не будет высокой. Теперь главное — провести клинические испытания, а потом зарегистрировать и запустить серийный выпуск. И если найдется инвестор, готовый заняться производством пущинского антибиотика, то уже через несколько лет препарат появится в аптеках.