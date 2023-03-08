Подмосковье 08 марта 2023, 21:47 «Победа за нами!» Подмосковные военные поздравили женщин с 8 Марта из зоны СВО Военнослужащие из Подмосковья поздравили женщин с 8 Марта из зоны спецоперации

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Военнослужащие, призванные в зону СВО из Подмосковья, поздравили своих родных и близких с Международным женским днем. Волонтеры записали поздравления от защитников отечества и опубликовали в Telegram-канале 8 Марта.

Волонтеры «Доброго дела» записали видеопоздравление во время предыдущей поездки в Донбасс. Военнослужащие из Московской области поздравили своих самых главных женщин с Международным женским днем.

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«Победа за нами!» — заявил один из военнослужащих.

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«Крепко обнимаю, люблю, целую. Скоро увидимся», — добавил другой.

Подмосковные волонтеры 8 марта посетили несколько семей военнослужащих — участников спецоперации и показали им личные поздравления от их мужчин.

Женщины-военные, участвующие в СВО, поздравили родственниц и подруг с 8 Марта. Накануне министр обороны Сергей Шойгу поздравил их с праздником, отличившимся вручили государственные и ведомственные награды в Центральном академическом театре российской армии.