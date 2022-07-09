Глава Котельников подарил ролики юной чемпионке Европы по жиму лежа

Глава Котельников Сергей Жигалкин поздравил семью юной чемпионки Европы по жиму лежа Анастасии Сперанской с Днем семьи, любви и верности, подарив девочке ролики, а ее маме Юлии — цветы.

«Я хочу зачитать благодарность семье Сперанских за крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви, верности и достойное воспитание дочери. А также за высокие достижения в спорте. И поздравить вас в честь такого прекрасного праздника — Дня семьи, любви и верности», — сказал он.

Осенью 2021 года шестилетняя Настя стала абсолютной чемпионкой Европы по жиму штанги, 24 раза выжала штангу весом 20 килограммов. Кроме спорта, Настя поет детские песенки, рисует абстрактные картинки красками, лепит игрушки из пластилина.

Родители спортсменки — Сергей и Юлия Сперанские — чемпионы России по жиму и профессиональные тренеры. Девочка с рождения наблюдала за тренировками родителей, они все вместе ездили на соревнования.

«Наверное, нужно смотреть в одном направлении. И когда есть общие интересы, то все идет. Мы команда», — заявила мама Юлия.

Что касается планов на будущее, то, по словам родителей, пока они намерены просто продолжать тренироваться и участвовать в соревнованиях. Прогнозировать что-то сложно, поскольку в следующем году Настя пойдет в школу, а значит, плотный спортивный график придется сдвинуть в пользу уроков.