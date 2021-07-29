По запросам жителей. Фонтан, скейт-парк и велодорожка появятся в парке имени Льва Толстого в Химках

В Химках благоустроят парк имени Льва Толстого. Там установят фонтан, организуют скейт-парк, сделают дополнительную велодорожку. Об этом во время прямой линии Андрею Воробьеву рассказал министр благоустройства Московской области.

Губернатор отметил, что на благоустройство парка в Химках есть большой запрос от жителей.

«Я видел эскизы, надеюсь, живьем это будет еще лучше. Там набережная, мы катались на велосипеде с жителями. Тоже задача ее продлить. Это тоже к теме благоустройства», — уточнил Андрей Воробьев.

Министр благоустройства региона отметил, что работы по преобразованию парка сейчас находятся на этапе согласований.

«У нас предусмотрена реконструкция парка Толстого, она запланирована на следующий год. У нас разработан проект, он состоит из двух этапов. Площадь парка порядка 25 гектаров. Первый этап — это 12 гектаров, деньги у нас предусмотрены. Готовятся конкурсные процедуры, и к будущему году он будет реконструирован. Там будет сделан фонтан, установлен скейт-парк, обновлены пешеходные дорожки, сделана дополнительная велодорожка более километра. Соответственно, видеонаблюдение, озеленение — все это большая и значимая реконструкция», — пояснил Хайкин.

Министр отметил, что в Химках кроме парка Толстого благоустраивают и парк имени Величко. Там устанавливают сцену и амфитеатр. Преображение продолжают и в парке «Экоберег». В этом году там появятся скейт-парк и памп-трек.

Во время прямого эфира также затронули тему создания велодорожек и тротуаров. Андрей Воробьев назвал их строительство приоритетом Подмосковья.

«Очень важно сделать проект велосипедных маршрутов для каждого муниципалитета и между муниципалитетами. Чтобы жители открывали „Яндекс“ и видели на велосипеде, куда и как можно проехать», — отметил губернатор.

Хайкин заявил, что этот вопрос решается с главами округов. Веломаршруты будут развивать, потому что жители об этом просят.

«У нас есть нереализованные веломаршруты в городах, которые популярны у жителей. В прошлом году было реализовано благоустройство Акуловского водоканала в Королеве, в Балашихе есть дорожки, в Солнечногорске сделали набережную. Сейчас большой запрос в целом кататься на велосипеде по городу и на лесных территориях. Сейчас ведем работу по нанесению данных маршрутов», — заключил министр благоустройства региона.