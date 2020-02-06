По взмаху виртуальной палочки. В музее Чайковского представили музыкальную компьютерную игру

В музее-заповеднике имени П. И. Чайковского в Клину представили современную компьютерную разработку. С помощью специального аппарата посетители смогут стать виртуальными дирижерами. Первыми такую игру оценили ученики музыкальных школ.

Спайка Kinect, виртуальной реальности и музыки сегодня не нова, несколько лет назад рынок взорвали две игры для VR и Kinect систем: Beat Saber и Fruit Ninja. В первой пользуются двумя световыми клинками — они должны, попадая в ритм, резать разноцветные кубики. Во второй — нужно плавно резать плоды, которые взлетают вверх. И это правда интересно и весело.

Эти игры стали настолько популярны, что по ним даже проводятся чемпионаты. А если объединить их и должность дирижера, о которой мечтают многие музыканты, то получится аппарат, где можно попробовать стать руководителем оркестра и отточить навык владения дирижерской палочкой.

«Интересный опыт, я считаю. Это было очень интересно и познавательно», — отметила ученица музыкальной школы Анастасия.

Источник фото: телеканал «360»

Но освоить такую игру с первого раза сложно, потому что нет привычки. Курсор хотя и реагирует на взмах дирижерской палочки, но попасть в горящие цифры непросто. Кстати, этот проект пусть и не первый, но по-своему уникальный.

«В мире это только третий опыт, это версия № 3+. Больше десяти лет назад появился подобный экспонат в музее музыки в Вене. Есть похожий экспонат в национальном музее музыки в Москве, и версия № 3 наша, но у нас она самая современная», — рассказал директор музея-заповедника им. П. И. Чайковского Владимир Лисенко.

Источник фото: телеканал «360»

Это не просто знакомая игровая система, хотя основана она именно на технологии Kinect. Чтобы пользователи могли просто взмахнуть дирижерской палочкой, почти год группа специалистов трудилась над программами: записывала оркестр, сводила звук, искала визуальные решения. Причем суть дирижерской работы объясняли консультанты из «Геликон-оперы». Конечно, руководить оркестром, стоя за таким аппаратом, не научишься, но этого и не нужно. Здесь главное — мотивация.

«Можно захотеть стать дирижером и музыкантом. Можно увидеть, как это интересно, и захотеть узнать, что такое дирижер, и пойти учиться», — подчеркнул автор проекта, системный архитектор Евгений Жаров.

Источник фото: телеканал «360»

Опробовать такой аппарат может каждый посетитель музея-заповедника имени П. И. Чайковского. И кто знает, может лет через пять мы станем участниками чемпионата по виртуальному дирижерству.