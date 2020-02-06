По взмаху виртуальной палочки. В музее Чайковского представили музыкальную компьютерную игру
Спайка Kinect, виртуальной реальности и музыки сегодня не нова, несколько лет назад рынок взорвали две игры для VR и Kinect систем: Beat Saber и Fruit Ninja. В первой пользуются двумя световыми клинками — они должны, попадая в ритм, резать разноцветные кубики. Во второй — нужно плавно резать плоды, которые взлетают вверх. И это правда интересно и весело.
Эти игры стали настолько популярны, что по ним даже проводятся чемпионаты. А если объединить их и должность дирижера, о которой мечтают многие музыканты, то получится аппарат, где можно попробовать стать руководителем оркестра и отточить навык владения дирижерской палочкой.
«Интересный опыт, я считаю. Это было очень интересно и познавательно», — отметила ученица музыкальной школы Анастасия.
Но освоить такую игру с первого раза сложно, потому что нет привычки. Курсор хотя и реагирует на взмах дирижерской палочки, но попасть в горящие цифры непросто. Кстати, этот проект пусть и не первый, но по-своему уникальный.
«В мире это только третий опыт, это версия № 3+. Больше десяти лет назад появился подобный экспонат в музее музыки в Вене. Есть похожий экспонат в национальном музее музыки в Москве, и версия № 3 наша, но у нас она самая современная», — рассказал директор музея-заповедника им. П. И. Чайковского Владимир Лисенко.
Это не просто знакомая игровая система, хотя основана она именно на технологии Kinect. Чтобы пользователи могли просто взмахнуть дирижерской палочкой, почти год группа специалистов трудилась над программами: записывала оркестр, сводила звук, искала визуальные решения. Причем суть дирижерской работы объясняли консультанты из «Геликон-оперы». Конечно, руководить оркестром, стоя за таким аппаратом, не научишься, но этого и не нужно. Здесь главное — мотивация.
«Можно захотеть стать дирижером и музыкантом. Можно увидеть, как это интересно, и захотеть узнать, что такое дирижер, и пойти учиться», — подчеркнул автор проекта, системный архитектор Евгений Жаров.
Опробовать такой аппарат может каждый посетитель музея-заповедника имени П. И. Чайковского. И кто знает, может лет через пять мы станем участниками чемпионата по виртуальному дирижерству.