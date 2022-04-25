Предприниматели смогут задать вопросы по поддержке бизнеса правительству Подмосковья 26 апреля

В приемной правительства Московской области 26 апреля пройдет тематический прием граждан по вопросам поддержки предпринимателей. Прием проведут представители Мининвестиций, промышленности и науки Московской области, Министерства сельского хозяйства, Минимущества Подмосковья, а также бизнес-омбудсмен региона.

По юридическим аспектам предпринимателей смогут проконсультировать юристы Государственного юридического бюро по Московской области и адвокаты Московской областной коллегии адвокатов. Также граждан будут принимать в администрациях всех муниципалитетов Подмосковья.

Прием будет проходить в БЦ «Кубик» на бульваре Строителей в Красногорске с 10:00 до 15:00.

Ранее стало известно, что власти Подмосковья включили в меры поддержки бизнеса льготы в банках и компенсации. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что Московская область поддержит IT-компании специальными грантами.