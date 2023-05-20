Подмосковье 20 мая 2023, 11:44 По улицам свинью водили. В Химках заметили упитанного поросенка в жилете Telegram-канал «Москва с огоньком»: житель Химок вывел на прогулку упитанную свинью Prt Scr Telegram-канал «Москва с огоньком»

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Упитанного поросенка на поводке заметили в Химках. Свинья, наряженная в жилет, шла рядом с мальчиком. Запись опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Вот такую хрюшку выгуливают жители Химок», — написал канал.

Prt Scr Telegram-канал «Москва с огоньком»

Жителей подмосковного города такой питомец явно удивил. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом, видно, что прохожие оборачиваются, чтобы посмотреть на свинью. Животное же довольно следовало впереди мальчика, иногда путаясь у него в ногах.

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