Подмосковье 10 ноября 2022, 10:31 По стопам отца: дороги Лобни начала охранять полицейская династия Полицейская династия начала следить за порядком на дорогах Лобни

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Дмитрий Толчеев стал инспектором ДПС в Лобне, вдохновившись работой отца Эдуарда. Вместе они патрулируют округ и следят за порядком на дорогах.

Дмитрию 25 лет, он пришел в профессию полгода назад. Полицейским он решил стать, видя перед собой пример справедливости и мужества — отца Эдуарда Толчеева. Он отдал службе более 25 лет.

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Старший лейтенант Эдуард Толчеев работает инспектором ДПС уже 22 года. По его словам, время пролетело быстро и теперь о начале его карьеры напоминают только старые фотографии. За годы работы он досконально изучил тонкости профессии и теперь готов поделиться опытом с сыном. Его намерение стать хранителем порядка отец поддерживал всегда.

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Дмитрию еще многому нужно научиться, но он уже показывает важные для работы в ДПС качества: внимательность и справедливость. Работают отец и сын в разных экипажах, поэтому видятся редко, однако коллеги и друзья называют их не только семьей, но и полицейской династией. А это значит, что порядок на дорогах городского округа Лобня гарантирован.