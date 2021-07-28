Жители Подмосковья могут получить «Семейную ипотеку» по сниженной ставке

Жители Московской области могут снизить ставку при получении ипотеки на 3%. Это стало возможным благодаря программе губернатора региона «Семейная ипотека». Расскажем, кто может ей воспользоваться и что для этого нужно.

«Семейной ипотекой» могут воспользоваться только те граждане, которые попадают под несколько требований.

1. Первый первый ребенок родился после 1 января 2020 года.

2. Оба родителя граждане РФ.

3. Один из родителей зарегистрирован по месту жительства в Подмосковье.

4. Ребенок родился в Московской области и зарегистрирован в подмосковном ЗАГСе.

5. Квартира покупается в новостройке.

6. На покупку квартиры берется новый ипотечный кредит (рефинансирование не предусмотрено).

Чтобы подать заявку на семейную ипотеку, нужно всего четыре типа документов. Это паспорта членов семьи, СНИЛС членов семьи, свидетельство о рождении ребенка, а также заявление на участие в программе. Нужны будут не только оригиналы, но и скан-копии всех документов.

Семье, которая хочет стать участником «Социальной ипотеки», нужно заполнить заявку на сайте и прикрепить скан-копии всех указанных документов. После этого автоматически сформируется заявление — его нужно распечатать и подписать, а затем отсканировать и прикрепить копию к заявке. Если возможности его отсканировать нет, можно прикрепить фотографию: она должна быть в хорошем качестве и четкая.

Узнать результат рассмотрения заявки можно на сайте rgis.mosreg.ru в разделе «Заявки». Узнать подробности о программе «Семейной ипотеки» и рассчитать процентную ставку можно на сайте программы.