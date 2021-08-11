12 округов Подмосковья вышли из «красной» зоны рейтинга по ремонту подъездов

В «красной» зоне рейтинга Госжилинспекции Подмосковья по ремонту подъездов стало на 12 округов меньше. Специалисты уже приняли 46,5% от всех запланированных на 2021 год объектов.

В Московской области продолжают принимать подъезды, которые отремонтировали в рамках губернаторской программы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной Госжилинспекции.

Глава ведомства Ольга Федина отметила, что инспекторы следят и за сроками, и за качеством проведения работ управляющими организациями.

«Приемку прошли 46,5% от всех запланированных на 2021 год подъездов — на 11,5% больше, чем двумя неделями ранее. В них ремонтные работы проведены на должном уровне, отвечающем пожеланиям самих жителей», — подчеркнула она.

Рейтинг в Госжилинспекции составили на основе детального анализа выполнения ремонтного плана в разрезе муниципалитетов. Нижнюю границу «зеленой» зоны повысили до 90% из-за уменьшения времени на завершение ремонта в запланированных подъездах. В «желтую» вносят муниципалитеты, где план выполнен на 50-90%. В «красную» — с процентом исполнения ниже 50.

Лидируют Луховицы, Люберцы и Серебряные Пруды со 100% выполненным планом. В «зеленую» зону из «красной» перенесли Власиху. Улучшили позиции и сохранили места городские округа Талдомский, Ленинский и Чехов. В них подъезды отремонтированы на 96%, 95% и 92% соответственно.