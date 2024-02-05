Подмосковье 05 февраля 2024, 12:39 МинЖКХ Подмосковья объяснило порядок начисления платы за отопление в январе Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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Жителям Подмосковья, чьи дома оборудованы общедомовыми счетчиками и которые платят за отопление только в холодный период — семь месяцев — разъяснили порядок начисления платежей в январе. Тем, у кого сумма за отопление в январе существенно превысила плату ноября, январский платеж разделят на шесть частей.

Ассоциация подмосковных управдомов и управляющие компании обратились в МосОблЕИРЦ с просьбой: в случае, если жители оплатят сумму январской платежки в меньшем размере, чем начислено, предоставить им рассрочку на шесть месяцев и пени за этот период не начислять.

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В итоге для жителей, у кого сумма за отопление в январе существенно превысила плату ноября прошлого года, сумму разделят на шесть частей. Эти платежи отразятся в квитанциях с февраля по август.

Рассрочку предоставят автоматически, обращаться для этого никуда не нужно. Новые квитанции абоненты увидят в личном кабинете МосОблЕИРЦ или в своем почтовом ящике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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