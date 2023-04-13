Подмосковье 13 апреля 2023, 14:41 Подмосковная Госжилинспекция помогла решить проблему с протекающими крышами в 12 домах региона Можайский / ГЖИ МО

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Госжилинспекция Московской области за март решила проблемы с протекающими крышами, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Неполадки устранены в девяти городских округах региона.

В городском округе Люберцы инспекторы поручили управляющей компании «ЛГЖТ» провести работы по кровлям в 17-этажном доме на улице 3-е Почтовое отделение. А работники УК «Забота о доме» восстановили герметичность крыши пятиэтажки в деревне Марусино.

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Госжилинспекция заинтересовалась плоской вентилируемой кровлей девятиэтажного дома на Станционной улице в Мытищах. Местная управляющая организация не смогла самостоятельно решить проблему с крышей после проведенного 1 марта ремонта. Благодаря усилиям инспекторов мастера провели замену покрытия над двумя квартирами и запланировали масштабные работы на конец апреля.

Также Госжилинспекция взяла под контроль работу коммунальных служб в Реутове, Коломне, Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, Можайске, Шатуре, Электростали и Лосино-Петровском. Специалисты надзорного ведомства учли жалобы жителей и поручили управляющим компаниям устранить неполадки в короткие сроки. Девять плоских, две двускатные и одна вальмовая — на эти типы кровель обратили внимание жилищные инспекторы после заявлений граждан.

«Двенадцать частных случаев стали частью большой работы по сопровождению кровельных ремонтов и продемонстрировали самые распространенные варианты повреждений на крышах и взаимодействия жителей с УК», — рассказала глава Госжилинспекции Ольга Федина.

Руководитель надзорного органа также добавила, что службы могут подождать более подходящих погодных условий для глобальных работ, а ситуации с протечками необходимо решать в течение суток с момента обращения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития инфраструктуры в регионе на фоне роста населения.