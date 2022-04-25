Новая экономика Подмосковья. Губернатор Воробьев рассказал о решении задач по поддержке населения

Московская область активно работает над формированием плана экономического развития, чтобы поддержать население и предприятия, обеспечить людей работой. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Какая тема сегодня волнует абсолютное большинство семей? Это, конечно, экономика и прежде всего работа. В связи с этим мы очень активно работаем над формированием и принятием плана — новая экономика Подмосковья, чтобы внести полную ясность по направлениям, которые обеспечат занятость», — сказал губернатор Воробьев на заседании правительства региона.

Глава Подмосковья отметил, что все принимаемые в области меры, безусловно, коррелируют с мерами, которые принимаются правительством страны.

«Различные субсидии и поддержка системообразующих предприятий, большой проект по импортозамещению. Важно, чтобы большая половина из них была реализована. Для этого средства и федерального Фонда поддержки промышленности, и наши должны быть доведены вовремя», — подчеркнул губернатор Московской области.

Губернатор Подмосковья напомнил, что сейчас есть уже порядка 43 разных проектов, направленных на решение первоочередных экономических задач.

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«Важно, чтобы они были реализованы. Для этого средства и федерального Фонда поддержки промышленности, и наши должны быть доведены вовремя. Запросы, проекты есть. Поддержка, дешевые деньги предоставляются. И это для нас имеет очень важное значение. Стоимость денег там — от 1 до 5% — безусловно, помогает реализовать эти проекты весьма с хорошими экономическими моделями», — сказал он.

Еще один важный вопрос, как подчеркнул глава Подмосковья, — это малый бизнес.

«Конечно, учитывая различные ограничения, в том числе в части продвижения услуг и товаров в сетях, мы должны особенно внимательно смотреть за малым и средним бизнесом», — призвал Воробьев.

Он отметил, что корпорация МСП России находится в плотном контакте с Подмосковьем. Губернатор подчеркнул, что все меры, которые принимают в области, должны быть доходчиво доведены до малого бизнеса.

«Кроме того, сейчас активно развиваются социальные платформы „ВКонтакте“ и „Яндекс“. Именно там существуют специальные программы. Я хочу подчеркнуть важность. Именно там — во „ВКонтакте“, в „Яндексе“ и на других наших площадках — малый бизнес может найти дополнительную поддержку для продвижения своей продукции и своих услуг», — сказал губернатор Московской области.

Глава региона добавил, что отдельная тема — это тема экспорта. Ей в Подмосковье тоже занимаются. Экспортный потенциал во все времена, и сейчас тоже, имеет значение, заключил он.

Ранее Андрей Воробьев сообщал, что для поддержки сотрудников предприятий и компаний, которые были отправлены в простой из-за новых экономических ограничений в Подмосковье проведут ярмарки вакансий. Одна из таких была организована для работников аэропорта Шереметьево.