По почте и лично. Как встать на учет безработным в Подмосковье

Министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская рассказала в прямом эфире на канале «360», как встать на учет жителям, оставшимся без работы. Также она сообщила, что выплату региональной доплаты в размере 15 тысяч рублей в регионе получили уже свыше пяти тысяч человек.

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Многие сейчас задают вопрос, как встать на учет в центр занятости населения. Жители Подмосковья, оставшиеся без работы, должны предоставить следующие документовы — паспорт; трудовую книжку, диплом или аттестат; и справку о среднемесячном заработке за последние три месяца (по форме службы занятости) на последнем месте работы.

«Справку должен дать работодатель о среднемесячной зарплате за 3 месяца до увольнения. Чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, нужна эта справка, паспорт с регистрацией в Московской области, трудовая книжка и документ об образовании. Если работодатель не дал такую справку, следует к нему обратиться и попросить, чтобы она была доставлена либо Почтой России, либо иным способом. Она необходима, когда человек регистрируется в качестве безработного. Потому что пособие на первые три месяца — 75% от среднемесячной зарплаты. Эта справка — не то же, что НДФЛ-2», — рассказала министр соцразвития Подмосковья.

Ирина Фаевская уточнила, что сегодня личная явка на прием в центр занятости необходима. Туда можно записаться по предварительной записи, чтобы не создавать скопления жителей. Однако, сейчас разрабатываются нормативные документы по дистанционной подаче заявления. Как только они будут приняты, будет реализована дистанционная подача документов для оформления по безработице.

«Еще можно по электронной почте в центр занятости предварительно направить пакет документов. Чтобы специалисты внимательно изучили эти документы и дали обратную связь, если что-то не в порядке. И, конечно, когда жители приходят в центр занятости, мы просим соблюдать меры предосторожности, быть обязательно в масках и соблюдать социальную дистанцию», — отметила министр соцразвития Подмосковья.

Также она добавила, что в Московской области уже 5800 жителей получили выплату региональной доплаты в размере 15 тысяч рублей.

Региональная доплата 15 тысяч рублей выплачивается безработным в Подмосковье в соответствии с инициативой губернатора Андрея Воробьева, начиная с апреля. Чтобы получить это пособие, житель должен быть официально признан безработным, общий стаж за 2020 год должен составлять не менее 60 дней, вне зависимости от того, была ли сделана запись в трудовой книжке или действовал договор. Уточняется, что увольнение не должно быть связано с дисциплинарным проступком.

«Жители должны обратиться в Центр занятости, чтобы быть признанными безработными. Список документов тот же. Если больше года человек не работал и был самозанятым, справка ему не нужна», — сказала Ирина Фаевская.

Так что данная выплата автоматически будет начислена всем, кто уже признан безработным и зарегистрирован в центре занятости населения. В этом случае никаких дополнительных документов и заявлений для получения доплаты не требуется.