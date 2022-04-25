Губернатор Подмосковья предложил ввести оценку эффективности сельхозземель по объему урожая

Площадь сельскохозяйственных земель в Московской области в этом году увеличилась до 900 тысяч гектаров. Но для того, чтобы оценить качество их использования, необходимо сделать прозрачной систему сбора урожая. Об этом на заседании правительства региона заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он пояснил, что таким образом станет понятно качество работ, которые проводят на этих участках.

«Я предлагаю сделать прозрачной систему сбора урожая и от него отталкиваться, потому что это позволит нам сделать заключение о том, как работают эти 900 тысяч гектаров. Мы часто говорим, что пашня у нас — 900 тысяч гектаров, мы вводим. Вот я прошу сделать анализ и показать нам обратным счетом», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что использование современных и инновационных технологий поможет добиться совершенно других результатов.

«Это важная работа, потому что она связана и с технологиями, и с переработкой, и с поддержкой наших аграриев», — добавил Воробьев.

Ранее глава Московской области отметил, что необходимо увеличить площади посевов в Волоколамске, Зарайске и Луховицах. По оценке губернатора Московской области, эти меры скажутся на объемах урожая, который будет выше прошлогодних показателей.

Также Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в Подмосковье совместно с правительством России проводится работа по импортозамещению в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности в этой сфере. Губернатор Подмосковья отметил, что высокий урожай сегодня — это результат использования качественных семян и технологий.