Подмосковье 19 января 2024, 16:13 Новую школу на улице Победы в Климовске построят к осени пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области

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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил строительство школы в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Сдать объект планируется к осени.

Новую школу строят по нацпроекту «Образование». Работы на площадке начались в конце прошлого года. Сейчас продолжается устройство фундаментов и конструкций подземной части.

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Площадь здания составит 17,2 тысячи квадратных метров. Здесь смогут учиться 1,1 тысячи человек.

Блоки начальной и основной школы разделят и оборудуют отдельными входами, чтобы разделить потоки детей. Столовую, актовый зал, библиотеку и медблок расположат так, чтобы было удобно и младшим, и старшим ребятам.

Во дворе появятся игровая зона и площадки для физкультуры. Завершить строительство школы планируется осенью 2024 года.

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