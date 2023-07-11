Подмосковье 11 июля 2023, 03:30 «По наказам жителей». Председатель Мособлдумы Брынцалов — о строительстве нового детского сада и школы в Балашихе Игорь Брынцалов проверил ход строительства школы и детского сада в ЖК «Пехра» в Балашихе Мособлдума

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В ходе рабочего визита в Балашиху председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил строительные площадки школы и детского сада в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе.Объекты на разных стадиях готовности уже отвечают главным потребности жителей квартала в образовательных услугах.

«Вопрос звучал в рамках наказов жителей, мы стараемся системно их выполнять. В данном микрорайоне уже к следующему году будут решены вопросы с очередностью в дошкольные учреждения, ну и в комплексе с введением школы — вообще все вопросы, касающиеся образования, в этой части Балашихи будут закрыты. На это выделены серьезные средства — на школу 2,4 миллиарда рублей, на садик около 350 миллионов рублей», — рассказал парламентарий.

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Будущие учреждения войдут в единый образовательный комплекс СОШ № 27. Учебное заведение рассчитано на 1500 мест, детский сад — на 350. По словам руководителя стройпроекта Дмитрия Черкашина, общая готовность школы на текущий момент составляет 27%. Работы по монолиту специалисты завершили на месяц раньше плана, сегодня проводят внутреннюю и наружную кладку кирпичей.

«Наша основная задача к отопительному сезону — закончить контур и запустить тепло, поэтому мы к 15 октября по плану это делаем, а после приступаем к отделке. У нас все в графике, отставаний нет, на объекте работает 198 человек и восемь единиц техники», — отметил он.

Также Черкашин добавил, что фасад и интерьеры будущей школы уже согласованы. Возле входа специалисты установили зенитный фонарь из светопропускающего полотна, лицевую сторону здания украсит фигура руки Гефеста [Бог огня в греческой мифологии — прим. ред.].

«Как и положено для такой большой школы, здесь будут три спортзала, актовый зал, большая столовая на 750 посещений, отвечающий всем сегодняшним стандартам пищеблок, классы и кабинеты будут оснащены современным оборудованием», — подчеркнул глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Школу планируют открыть ко Дню знаний 1 сентября в 2024 году. А в этом году первых воспитанников примет соседний детский сад. Игорь Брынцалов отметил, что специалисты завершили работы по возведению учреждения в конце июня. Это дошкольное учреждение станет третьим в ЖК «Пехра», сегодня в комплексе уже работают сады на 130 и 120 мест.

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Новое учреждение рассчитано на 14 групп детей. Внутри расположены помещения для кружков, залы для занятия физкультурой и музыкой, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок и столовая. На близлежащей территории провели озеленение и обустроили игровые и спортивные площадки.

«Жители не должны чувствовать неудобств. Необходимое, важное должно быть в пешей доступности. И в данном микрорайоне почти выполнены все запросы горожан», — заключил спикер регионального парламента.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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