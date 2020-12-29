Состоялась первая в Подмосковье сделка по льготной ипотеке

Житель Московской области Алексей Увицкий и его супруга всегда мечтали о собственном доме, но их всегда останавливало отсутствие денег. Стартовавшая 1 декабря в Подмосковье программа льготной ипотеки позволит им купить участок и построить жилье по выбранному проекту.

Алексей рассказал «360», что он был уверен в отсутствии в России кредитования на строительство. В начале ноября он случайно увидел в интернете объявление о возможности оформить льготную ипотеку.

«Продали квартиру в Подмосковье. Дождались первого декабря — старта программы — и сразу подали заявку. Выбрали участок в Домодедовском городском округе. Сегодня оформили сделку», — сообщил мужчина.

Пока на участке еще ничего не построено, но семья планирует уже летом заселиться в новый дом. Он будет построен в коттеджном поселке закрытого типа «Фламандия» в Домодедовском районе.

Директор ипотечного бизнеса «ДОМ РФ» Игорь Ларин уточнил, что льготная ипотека предлагается под 6,1%, минимальный первоначальный взнос — 20%.

«Оформить ипотеку можно как на покупку участка и возведение дома, так и просто на строительство на уже купленной земле. Получить ссуду могут семьи до 36 лет с ребенком», — рассказал Ларин.

Источник фото: телеканал «360»

Основатель компании-застройщика Виктор Кузнецов утверждает, что на льготную ипотеку есть социальный спрос, и он ожидает его взрывного роста.

«С момента запуска программы — 1 декабря — в банк уже поступило 350 обращений. Среди клиентов — много жителей Подмосковья», — заявил Кузнецов.

По данным министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, по итогам 2020 года уже введено в эксплуатацию более восьми миллионов квадратынх метров жилья.

«Из которых, 50% приходится на ИЖС, поэтому программа льготной ипотеки должна быть актуальна для жителей Подмосковья», — подчеркнула Федотова.

Программа льготной ипотеки будет действовать до 30 июня 2021 года. Максимальная сумма ипотеки составляет 12 миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для других субъектов Российской Федерации — до шести миллионов. Срок кредитования — до 20 лет.