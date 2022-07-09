Ремонт камер гашения напорного коллектора в Щелкове не ударит по качеству водоотведения

Камеры гашения напорно-самотечных коллекторов в микрорайоне Богородский в Щелкове проверил первый замминистра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов вместе с представителями «Межрайонного Щелковского водоканала». После инспекции они провели встречу с местными жителями.

«Главная задача нашего сегодняшнего посещения — это проинформировать жителей о состоянии дел на этом объекте: какие здесь выполнены работы, какие дальше движения. Это связано с технологическим нарушением, которое было в апреле, в результате чего была нарушена герметичность объекта и люди на момент аварии почувствовали запахи более ярко», — пояснил Черепанов.

Он напомнил, что последствия аварии оперативно устранили. Сейчас на объекте установлен временный тент. Замминистра добавил, что качество проводимых работ подтвердили в ходе лабораторных исследований. Полностью восстановление объекта завершится до конца года.

«При этом этот ход работ никак не влияет на качество оказываемых жителям услуг. В настоящий момент подготовлена проектно-сметная документация для проведения конкурса и заключения контракта на выполнение восстановительных работ перекрытий камер. Срок окончания работ — IV квартал 2022 года», — уточнил Черепанов.

В апреле у свода отводящего самотечного коллектора и соединительных перемычек камер гашения была нарушена герметичность. В мае нарушение устранили. Все услуги по водоотведению для населения оказывают в полном объеме.