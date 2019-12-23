Акция «ЭкоДвор» прошла в Солнечногорске в 5-й раз за год. Всего удалось собрать более 100 кг вторсырья

Всероссийская экологическая акция «ЭкоДвор» для Солнечногорска стала уже традиционной. В этом году в ее рамках было собрано более 100 кг вторсырья — макулатуры, алюминия, пластиковых крышек и мелкой электроники.

Площадкой акции стал двор дома № 1 по улице Молодежная в микрорайоне Рекинцо-2. Все желающие могли принести пластик, металл, пластиковые пакеты и крышечки. Собранное вторсырье отправлено на переработку. В этом году акция по сбору вторичного сырья проводилась пять раз.

Организаторы и партнеры акции «ЭкоДвор» — администрация городского округа Солнечногорск, молодежный парламент муниципалитета, управление по молодежной политике, молодежный центр «Подсолнух», солнечногорское хуторское казачье общество «Ермак» и Greenway Солнечногорск.

Добираться быстрее и удобнее. Два моста отремонтировали в Солнечногорске Подробнее

Участников «ЭкоДвора» угощали горячим компотом и сладостями. В рамках акции можно было не только сдать вторсырье, но и обменяться вещами и книгами на «Дармарке», а также узнать, чем можно заменить одноразовые вещи на выставке «ЭкоБыт».

Председатель комиссии по экологии и благоустройству Молодежного парламента при Совете депутатов Солнечногорска Алексей Чернышов напомнил, что первая акция «ЭкоДвор» прошла в мае 2019 года в этом же дворе. Алексей Чернышов подчеркнул, что подобные мероприятия имеют не только экологическую направленность, но и призывают жителей к сплочению, поскольку каждый желающий может поделиться своими вещами на «Дармарке» — книгами, вещами, игрушками.

«В основном, люди приносят пластиковые крышечки, жестяные и алюминиевые банки, мелкую электронику», — уточнил Алексей Чернышов.