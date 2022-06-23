Главная задача властей Московской области — работать для улучшения жизни ее жителей. Для этого они постоянно ищут различные решения с последующей реализацией в регионе. Так прокомментировал визит на Петербургский экономический форум (ПМЭФ) губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы работаем здесь для того, чтобы было лучше. И наши стратегические цели — это постоянное движение в поиске умных решений и их внедрения на территориях. Бизнес ли это, инвестиции, строительство, образование, здравоохранение — неважно. Ты должен быть постоянно в поиске и постоянно менять то, что требует жизнь, чего требуют жители», — заявил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что, как руководитель региона, находится в постоянном поиске новых решений во всех областях, чтобы обеспечить качественные изменения, которые диктует жизнь и просят люди.

Московская область на Петербургском экономическом форуме подписала 40 соглашений на общую сумму 145 миллиардов рублей и вошла в тройку регионов — лидеров по инвестиционной привлекательности.

Компания «Новые технологии» запустит в городском округе Протвино производство косметики под маркой «Аравия». В Коломенском городском округе ООО «Агрофирма „Партнер“» займется строительством агрокомплекса для производства семян овощей собственной селекции.

В рамках развития аграрно-промышленного комплекса Московской области компания «Элинар» построит на базе птицефабрики в Наро-Фоминском городском округе специальный репродуктор с производством кормов, инкубатором и птичником. Кроме того, вместе «Иннопрактикой» правительство Московской области разработает проекты по повышению привлекательности для инвесторов АПК.

В Московской области также появятся производство систем очистки воды, дорожной техники, разработки и выпуска лекарств для больных онкологическими заболеваниями. Продолжится развитие успешной туристической отрасли Московской области, а для привлечения новых предпринимателей в регионе появится еще пять индустриальных парков.

Подписанные контракты помогут в реализации программы по импортозамещению, а также обеспечат рабочими местами около 15 тысяч жителей Подмосковья.

Проекты предпринимателей, которые придут в Московскую область, помогут в реализации программы по импортозамещению и создадут 15 тысяч новых рабочих мест для жителей региона.