Подмосковье 03 апреля 2024, 12:20 Пловцы из Воскресенска победили на областных соревнованиях в Рузе Медиасток.рф

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Воспитанники школы олимпийского резерва «Академия спорта» в Воскресенске выиграли медали на региональных соревнованиях по плаванию. Ребята завоевали 10 наград разного достоинства.

Соревнования проходили в Рузе, участниками стали порядка 400 пловцов. Воскресенские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.

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Ксения Грекова отличилась тем, что выиграла сразу два золота. Она стала лучшей на дистанциях 100 и 800 метров вольным стилем. Екатерина Приймаченко получила серебро на дистанции 50 метров брассом, а Максим Зобов — на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Ранее воспитанники школы олимпийского резерва «Академия спорта» из Воскресенска стали призерами первенства по легкой атлетике. Лучший результат по прыжкам в высоту показала Виктория Шевченко. Игорь Хмурчак завоевал серебро по прыжкам в длину, а Дарья Нестифорова — в беге на дистанции 60 метров.

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