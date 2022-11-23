Подмосковье 23 ноября 2022, 14:43 Пловцы из Подмосковья завоевали первые медали на «Играх дружбы» в Казани

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Золото, серебро и бронзу завоевали спортсмены из Подмосковья в первые дни международных соревнований по водным видам спорта в Казани. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

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Золотую медаль добыл серебряный призер Олимпиады в Токио Иван Гирев. Он стал лучшим на дистанции 200 метров вольным стилем. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов пополнил копилку сборной Подмосковья бронзой в заплыве на 100 метров на спине. Каких-то 0,2 секунды не хватило Ане Чернышовой до первого места. В итоге она заработала серебро на 400 метрах комплексным плаванием, уступив сопернице из Боснии и Герцеговины. Соревнования по плаванию продолжаются до 25 ноября.

Немного раньше на «Играх дружбы» выступили прыгуны в воду. У Подмосковья три медали: две золотые и одна серебряная. Лучшей сразу в двух дисциплинах стала Виктория Казанцева — ей просто не было равных на вышке. Второе место в синхронных прыжках заняла Диана Сбытова.

Спортсмены из Московской области взяли 10 наград на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту, который прошел в Санкт-Петербурге. Ранее награды президента России получили шесть спортсменов и тренеров Московской области.

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