Подмосковье 27 июля 2023, 15:10 Пловцы из Подмосковья завоевали еще 2 медали на Кубке России Фото: ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

Читать 360tv в

Второй день финала Кубка России по плаванию принес Подмосковью еще две награды. Подробнее рассказали в Минспорте региона.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине. Второй пловец из Подмосковья — Роман Акимов — взял бронзу в заплыве на 400 метров вольным стилем.

Реклама

В первый день соревнований спортсмены Московской области завоевали золотую, серебряную и две бронзовые медали. Финал Кубка России продлится в Казани до 30 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».