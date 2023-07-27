27 июля 2023, 15:10
Пловцы из Подмосковья завоевали еще 2 медали на Кубке России
Второй день финала Кубка России по плаванию принес Подмосковью еще две награды. Подробнее рассказали в Минспорте региона.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине. Второй пловец из Подмосковья — Роман Акимов — взял бронзу в заплыве на 400 метров вольным стилем.
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В первый день соревнований спортсмены Московской области завоевали золотую, серебряную и две бронзовые медали. Финал Кубка России продлится в Казани до 30 июля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
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