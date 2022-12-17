Подмосковье 17 декабря 2022, 20:37 Пловцы из Подмосковья завоевали 5 медалей на соревнованиях Кубка Владимира Сальникова

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Международные соревнования по плаванию Кубок Владимира Сальникова стартовали в Санкт-Петербурге. Пловцы из Подмосковья завоевали 5 медалей в разных дисциплинах, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Двукратный олимпийский чемпион Токио Евгений Рылов занял первое место в заплыве на спине на 200 метров. Анна Чернышова взяла золото в заплыве на 400 метров комплексным плаванием.

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Победительница первенства Европы Татьяна Белоногофф завоевала серебряную медаль на дистанции 50 метров брассом. Третье место Кубка Сальникова присудили Роману Акимову по итогам заплыва на 400 метров вольным стилем.

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Нововведением ежегодного турнира стал переход на трехдневный формат соревнований. В этом году Кубок Владимира Сальникова продлится до 18 декабря.

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