Подмосковье 26 ноября 2022, 17:51 Пловцы из Подмосковья завоевали 10 медалей на «Играх дружбы»

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Соревнования по плаванию второго этапа «Игр дружбы» завершились в Казани. На них подмосковные пловцы завоевали 10 наград — четыре золотые, три серебряные и три бронзовые. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Два золота в копилку Подмосковья принес Александр Степанов, он выиграл заплывы на 1500 и 800 метров вольным стилем.

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«Доволен победой, но не результатом. Немного сбросил по сравнению с прошлым чемпионатом России, но хотелось больше, чем три секунды за год. Организация Игр на высшем уровне. Это международный старт, все круто», — сказал Александр Степанов.

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Также золотую медаль на соревнованиях взял двукратный олимпийский чемпион Токио Евгений Рылов в заплыве на спине на 200 метров. Также спортсмен завоевал две бронзы в заплывах на спине на дистанциях 50 и 100 метров.

Еще две медали «Игр дружбы» — золотую и бронзовую — выиграл серебряный призер Олимпиады в Токио Иван Гирев. Два серебра в копилку сборной Подмосковья принесла Анна Чернышова.

В Минспорте добавили, что сборная Подмосковья заняла второе место в мужской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем, уступив лишь сборной Москвы.

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