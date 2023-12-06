06 декабря 2023, 10:26
Пловцы из Подмосковья выиграли 10 медалей на всероссийских соревнованиях
Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России». В копилке сборной семь золотых и три бронзовые награды.
В Минспорте Подмосковья рассказали, что соревнования длились пять дней, в течение которых разыграли 42 комплекта наград среди юношей и девушек.
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Сразу три золота выиграла Дарья Рогожинова. Ей покорились дистанции 200 метров баттерфляем, 200 и 400 метров комплексным плаванием.
Виктория Миронова стала лучшей на 50 и 200 метрах баттерфляем, а также заняла третью ступень пьедестала в заплыве на 100 метров баттерфляем.
Золото и бронзу выиграл Анатолий Гусенков, а Виталий Нечаев стал третьим в своем заплыве.
Сборная девушек Подмосковья завоевала командное золото в комбинированном заплыве.
Всероссийские соревнования «Резерв России» проходили в Саранске.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше 3,6 тысячи мероприятий проведут в регионе в преддверии Нового года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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