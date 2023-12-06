Подмосковье 06 декабря 2023, 10:26 Пловцы из Подмосковья выиграли 10 медалей на всероссийских соревнованиях ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

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Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России». В копилке сборной семь золотых и три бронзовые награды.

ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

В Минспорте Подмосковья рассказали, что соревнования длились пять дней, в течение которых разыграли 42 комплекта наград среди юношей и девушек.

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Сразу три золота выиграла Дарья Рогожинова. Ей покорились дистанции 200 метров баттерфляем, 200 и 400 метров комплексным плаванием.

Виктория Миронова стала лучшей на 50 и 200 метрах баттерфляем, а также заняла третью ступень пьедестала в заплыве на 100 метров баттерфляем.

ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

Золото и бронзу выиграл Анатолий Гусенков, а Виталий Нечаев стал третьим в своем заплыве.

Сборная девушек Подмосковья завоевала командное золото в комбинированном заплыве.

Всероссийские соревнования «Резерв России» проходили в Саранске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше 3,6 тысячи мероприятий проведут в регионе в преддверии Нового года.

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