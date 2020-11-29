29 ноября 2020, 16:18
Пловцы из Подмосковья стали чемпионами России
Сборная Московской области по синхронному плаванию получила звание чемпионов России. Об этом сообщило «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства спорта.
Пловцы завоевали золото в олимпийской программе.
Помимо этого, Светлана Ходырева получила серебро в произвольном соло, а Кристина Аверина и Михаил Васильев — в «смешанном дуэте». Анастасия Романчук и Светлана Денисова заняли третье место за «дуэт».
«Награды, завоеванные в состязаниях с лучшими спортсменами страны, свидетельствуют о том, что развитие синхронного плавания в регионе происходит в правильном направлении», — заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
По его словам, высококвалифицированные тренеры спортивных школ Подмосковья ставят перед собой высокие цели и добиваются результата.
Соревнования прошли в Казани.