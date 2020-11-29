Пловцы из Подмосковья стали чемпионами России

Пловцы завоевали золото в олимпийской программе.

Помимо этого, Светлана Ходырева получила серебро в произвольном соло, а Кристина Аверина и Михаил Васильев — в «смешанном дуэте». Анастасия Романчук и Светлана Денисова заняли третье место за «дуэт».

«Награды, завоеванные в состязаниях с лучшими спортсменами страны, свидетельствуют о том, что развитие синхронного плавания в регионе происходит в правильном направлении», — заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, высококвалифицированные тренеры спортивных школ Подмосковья ставят перед собой высокие цели и добиваются результата.

Соревнования прошли в Казани.