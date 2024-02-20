Подмосковье 20 февраля 2024, 13:16 Пловцы из Лобни стали лучшими на первенстве Подмосковья среди лиц с ОВЗ Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Анастасия Львова и Алексей Александров из Лобни успешно выступили на первенстве Московской области по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Девушка выиграла пять медалей, а молодой человек — две.

Анастасия на соревнованиях впервые выполнила норматив кандидата в мастера спорта на дистанции 100 метров в комплексном плавании, показав результат норматива мастера спорта. Девушка стала победительницей на дистанциях 50 метров брассом; 100 метров комплекс; 100 метров брассом; 100 метров вольным стилем; 50 метров баттерфляем.

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Алексей занял 1-е место на дистанции 50 метров брассом и стал вторым на дистанции 100 метров вольным стилем.

Спортсменов к соревнованиям подготовила тренер Ольга Хило.

Ранее временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова анонсировала строительство нового бассейна.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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