Подмосковье 12 марта 2024, 16:04 Пловцы из Химок стали призерами первенства Подмосковья Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники спортшколы «Химки» выступили на первенстве Подмосковья по плаванию. Химчане выиграли золотую, серебряную и бронзовую медали.

Соревнования среди юниоров в возрасте 16-18 лет проходили в Раменском округе. Команда из Химок победила в эстафете на дистанции 100 метров вольным стилем. В личном зачете Тимофей Турченинов стал лучшим в плавании баттерфляем на дистанции 200 метров. Он также завоевал серебро и бронзу.

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Елизавета Безродняя пришла второй на дистанциях 100, 200 и 400 метров вольным стилем и завоевала бронзу на дистанции 800 метров. Дмитрий Дмитриев взял серебро и бронзу на дистанциях 200 и 400 метров.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Для начинающих спортсменов эти соревнования являются не просто возможностью проявить себя, а важным этапом оценки их мастерства. На основе результатов данных состязаний определяются участники сборных команд области для последующего участия в соревнованиях всероссийского уровня», — отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее спортсменка из Химок Оксана Дубровская успешно выступила на первенстве Московской области по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Она стала лучшей в плавании на спине на дистанции 100 метров, а также выиграла серебряную медаль в плавании вольным стилем на дистанции 50 метров.

Напомним, в феврале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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