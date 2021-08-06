В Ленинском округе поздравили призеров Олимпиады в Токио Евгения Рылова и Ивана Гирева. Оба спортсмена тренируются в Подмосковье, именно поэтому церемонию награждения — повторно — решили провести здесь.

Евгений Рылов стал двукратным чемпионом Олимпиады в Токио. Иван Гирев — серебряным призером в командной эстафете 4×200 метров вольным стилем.

Сцену символично выполнили в стиле бассейна. Поздравил победителей олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Источник фото: телеканал «360»

Рядом со спортсменами собрались самые близкие и, конечно, наставник — Андрей Шишин. Поздравить Евгения пришла и его девушка Оксана. Кстати, именно она подарила возлюбленному ту самую маску кошечки, которая прогремела на Олимпиаде.

Источник фото: instagram.com/evgesh.rylov2396/

Выяснилось, что у Жени дома шесть котов. Спортсмен их просто обожает. Животные помогают восстанавливаться после тяжелых соревнований, поделился спортсмен. Рассказал Евгений Рылов и о дальнейших планах — пловец нацелен на мировой рекорд.