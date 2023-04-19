Подмосковье 19 апреля 2023, 09:32 Пловец из Подмосковья завоевал золото на чемпионате России и установил новый национальный рекорд ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта»

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Александр Степанов из Подмосковья победил на чемпионате России по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем. Спортсмен не только завоевал золото, но и установил новый национальный рекорд.

Минспорт Московской области сообщил, что Александру Степанову удалось проплыть дистанцию на 3,58 секунды быстрее, чем предыдущий рекорд, который 14 лет назад установил шестикратный чемпион мира Юрий Прилуков. Время подмосковного спортсмена — семь минут и 42,47 секунды.

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Ранее на чемпионате России по плаванию завоевали медали и другие спортсмены из Московской области — это Евгений Рылов, Иван Гирев, Татьяна Белоногофф и Анна Чернышова. Соревнования проходят в Казани до 21 апреля. В сборной Подмосковья 31 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об активном развитии спортивной инфраструктуры в Подмосковье.