Подмосковье 26 июля 2023, 16:17 Пловец из Мытищ Роман Акимов выиграл бронзовую медаль на Кубке России пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Пловец из Мытищ успешно выступил на Кубке России в Казани. Роман Акимов занял 3-е место на дистанции 200 метров вольным стилем.

Финал Кубка России по плаванию проходит в Казани. Московскую область на соревнованиях представляет Роман Акимов из Мытищ. Он уже отличился на дистанции 200 метров вольным стилем, выиграв бронзовую медаль.

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Сразу три призера Олимпийских игр участвовали в финальном заплыве. Несмотря на серьезных конкурентов, Роману удалось показать хороший результат.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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