Подмосковье 19 декабря 2023, 16:53 Пловчиху Юлию Ефимову из Подмосковья назвали лучшей в России по версии болельщиков Фото ВФП / Алексей Савченко

Читать 360tv в

Спортсменку из Подмосковья признали лучшей по версии болельщиков на премии Всероссийской федерации плавания. Об этом рассказали в Минспорте Московской области.

Юлия Ефимова — трехкратный призер Олимпиады, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Представительница Мытищ входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира пловцов по общему количеству медалей на индивидуальных дистанциях.

Реклама

В ноябре 2023 года Юлия триумфально выступила на чемпионате Южного федерального округа, где выиграла три дистанции, а на одной стала второй. Это был первый турнир после двухлетнего перерыва.

Церемония вручения премии Всероссийской федерации плавания прошла в Манеже Кадетского корпуса в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».