Подмосковье 30 апреля 2023, 14:37 Плотину в Голицыне восстановят к 10 мая Софья Михеева

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Работы по восстановлению плотины в Голицыне Одинцовского городского округа планируют завершить к 10 мая. Ход проведения мероприятий проверил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Специалисты обсыпали грунтом нижнюю часть объекта, где будет посеяна трава. Наверху плотины посадят рулонный газон и проведут благоустройство с использованием гранита.

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Депутат в целом положительно оценил ход работ, но зампред поставил два важных вопроса: кто будет ответственным за обслуживание территории и сроки очистки водоема в верхней части плотины. Рожнов пообещал направить запрос в региональное министерство экологии и природопользования для своевременного решения задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в экологической акции «Лес Победы» 13 мая.

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