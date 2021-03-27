Плотину на реке Пахре демонтировали в Подольске до майских праздников из-за плановых весенних работ. Информация опубликована во «ВКонтакте».

Временно перейти в этом месте на другую сторону реки нельзя.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Регулярное наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений позволяет своевременно выявлять нарушения работы сооружений», — говорится в сообщении.

МУП «Водоканал» разбирает плотину каждую весну для проведения плановых работ. В 2021 году работы прошли 25 и 26 марта, пока что плотину еще не вернули. После профилактических работ перед майскими праздниками ее восстановят.

Настил на гидротехническом сооружении — не дорога для пешеходов на другой берег Пахры, предупредили в «Водоканале». Он относится к технологическому оборудованию гидротехнического сооружения и представляет собой неотъемлемую часть объекта. Технологический проход в виде съемного деревянного настила нужен для устранения заторов на переливной кромке. Проход посторонних там запрещен.

С двух сторон установлены предупреждающие таблички «Проход запрещен» и «Опасная зона», сделаны ограждения из решеток. Сотрудники МУП «Водоканал» ремонтируют ограждения, бетонные устои и металлоконструкции, а также красят конструкции плотины.