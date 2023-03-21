Подмосковье 21 марта 2023, 09:00 Площадку неформального образования молодежи «Точка развития» открыли в Подольске

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Члены Российского союза молодежи вместе с комитетом по делам молодежи городского округа Подольск запустили проект «Точка развития». Эта уникальная образовательная площадка поможет юным жителям округа освоить надпрофессиональные навыки.

Порядка 50 человек уже записались на занятия. Теперь каждое воскресенье они будут обучаться в рамках одного из четырех направлений: «Медиа», «Ведущий малых групп», «Организатор мероприятий» или ArtLab.

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«Этот проект — неформальная площадка неформального образования для детей и молодежи разного возраста, которые хотят саморазвиваться, хотят приносить в этот мир что-то новое. Можно сказать, что для Подольска это абсолютно уникальный проект. <…> Нет аналогов как в Подольске, так и в ближайшем Подмосковье», — рассказала руководитель просветительского проекта «Точка развития» Ольга Жукова.

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Помимо привычных занятий и домашних заданий, ребята будут посещать культурно-массовые мероприятия, мастер-классы и различные тренинги. Перенять опыт у коллег в день открытия «Точки развития» приехали представители Российского союза молодежи из Домодедова.

«Нам хочется устанавливать новые контакты, знакомиться, чтобы нас узнавали, делиться опытом, чтобы планировать наши какие-то мероприятия, <…> чтобы делать так же круто, как здесь в Подольске», — сказал председатель Российского союза молодежи и специалист молодежного центра «Победа» в городском округе Домодедово Иван Глущенков.

Кабинеты и учебные материалы уже готовы, а наставники и участники с нетерпением ждут начала занятий.

«Мы понимаем, что информационные технологии развиваются, привносят в нашу жизнь новое. Появляются и чат-боты, и различные QR-коды, и много-много всего, что может <…> упростить нашу жизнь и входит в один из навыков XXI века», — поделился наставник проекта «Точка развития», председатель Российского союза молодежи в Подольске Павел Савельев.

Все участники в конце обучения получат памятные сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что число ребят в школах и детских садах региона вырастет с началом нового учебного года. Он напомнил, что этот год президент объявил Годом педагога и наставника. В связи с этим выросло количество мероприятий, посвященных поддержке учителей.

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