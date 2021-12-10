Площадку «Мегабак» открыли в Электростали

В Электростали открылся долгожданный «Мегабак». На специальную площадку для сбора мусора жители могут сдать бумагу, картон, стекло, шины, мебель, бытовую технику и многое другое.

«Очень хорошее место, хороший подъезд, особенно для людей, которые на машинах. Очень удобно — в машину загрузил, приехал, сразу по фракциям отправил, куда нужно», — поделилась жительница г. Электросталь Марина Ваганова.

Источник фото: телеканал «360»

Проект МинЖКХ Подмосковья «Мегабак» был создан для того, чтобы жители с умом утилизировали старую мебель, технику, древесину и бумагу. Каждый контейнер имеет свою маркировку. Если что-то непонятно, на помощь всегда придет дежурный. Сейчас мусор разделяют на 8 фракций, в перспективе их будет больше двух десятков. Отсюда отходы сразу отправятся на переработку.

Источник фото: телеканал «360»

«У этой площадки есть очень хороший девиз — „Дай вторую жизнь ненужным вещам!“. И действительно, чтобы не захламлять природу, чтобы не везти эти вещи на свалки, можно сдать их во вторичную переработку, и эти вещи могут послужить, переродившись в какую-то другую вещь», — отметила первый заместитель главы администрации г. о. Электросталь Ольга Печникова.

Источник фото: телеканал «360»

Из пластика, например, делают одежду и мячи. Стеклянная бутылка становится стекловатой, а упаковка Tetra Pak — шариковой ручкой. Все, что попадает в «Мегабак», получает вторую жизнь. Переработкой в Подмосковье занимаются несколько десятков предприятий.

Сдать мусор в «Мегабак» жители Электростали смогут в течение пяти дней в неделю с 9 до 18. После праздников на площадке с удовольствием примут главный символ Нового года — елки. Их тоже отправят на переработку.