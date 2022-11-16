Подмосковье 16 ноября 2022, 23:35 Площадку «Мегабак» для крупногабаритных отходов открыли в Солнечногорске

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На площадке «Мегабак» нового формата жители смогут сдавать жители смогут сдавать крупногабаритные отходы за денежное вознаграждение. Эта пятая такая площадка в Подмосковье.

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16 ноября в городском округе Солнечногорск на улице Школьной торжественно открыли площадку «Мегабак» в новом формате. В этом мероприятии приняли участие замминистра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Дмитрий Чинихин и ВРИП главы городского округа Солнечногорск Константин Михальков, заместитель директора ООО «Петромакс» Спартак Сбоев и председатель ассоциации по контролю за обращением ТКО по Московской области Лилия Белова.

Еще четыре такие площадки находятся в Жуковском, Балашихе, Бронницах и Сергиевом-Посаде. На новых площадках жители могут сдавать крупногабаритные отходы за денежное вознаграждение. Объект полностью соответствует всем стандартам Министерства ЖКХ Подмосковья.

«Конечно, впечатлило, как дети и все подготовились к этому событию — открытию „Мегабака“ в Солнечногорске. Он у нас уже юбилейный — пятый, в новом формате, где можно сдавать вторичное сырье и получать за это вознаграждение. Уверен, что с такой подготовкой, как в Солнечногорске, это будет лучший, лидирующий „Мегабак“. Коллеги поделились своими планами и хотят еще несколько подобных площадок в городе построить и организовать. Я надеюсь, что вы все расскажите своим родителям и будете вместе с ними принимать участие в ежегодных наших акциях. Буквально вчера закончилась акция по приему старой бытовой техники, более 700 кубических метров отработанного лома было сдано на площадках „Мегабак“», — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Дмитрий Чинихин.

На новой площадке «Мегабак» есть контейнеры для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, металла, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп. По мере накопления контейнеров, сотрудники площадки сообщают о ее наполнении и после этого переработчики забирают вторсырье.

Сейчас площадка работает в режиме пуско-наладки. Принимать отходы за вознаграждение площадка начнет после 12 декабря. Размер выплаты зависит от вида вторсырья и его веса. Вознаграждение моментально перечисляют на банковскую карту жителя или в виде наличных.