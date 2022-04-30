Площадку для регистрации брака открыли в парке Шатуры

Парк городского округа Шатура стал не только местом для прогулок жителей, но и местом для торжественной церемонии заключения брака. Площадку с белоснежной беседкой для молодоженов открыли на берегу пруда. Первыми обменялись кольцами на новом месте Андрей и Анастасия Телегины. Молодожены признались, что о таком месте для свадьбы можно было только мечтать.

Свадебный сезон в Московской области стартовал в субботу, 30 апреля, это самый канун Красной горки. По преданию, появившиеся в этот день семьи самые крепкие. Поэтому сегодня в Московской области свадебный бум.

«Молодожены имеют возможность погулять по парку, подышать свежим воздухом, но самое главное — это удивительно красиво» — отметила исполняющая обязанности Шатурским отделом ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области Марина Прошина.

Регистрация брака Андрея и Александры совпала с днем проведения акции «Лес Победы». Молодая семья решила не оставаться в стороне и выбрала своим фамильным деревом клен, который они успешно посадили.