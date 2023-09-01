Подмосковье 01 сентября 2023, 03:30 Площадки финалов Национальной технологической олимпиады 2022 года наградили в Подмосковье Академия социального управления

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В Академии социального управления торжественно наградили площадки финальных этапов Национальной технологической олимпиады Junior, которая состоялась в 2022 году. На церемонии также отметили успехи Подмосковья — лидера по числу призеров и победителей.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, олимпиаду Junior проводят для учащихся 5-7 классов. Ребят знакомят с основами программирования, проектирования, робототехникой и многие другим.

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Руководитель регионального отделения НТО Александр Новиков рассказал о новых проектах, внедренных в соревнования. Конкурсантам предложат задания по направлениям «Искусственный интеллект» и «Машинное обучение».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.

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